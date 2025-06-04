عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى وسط حراسة شرطة الاحتلال

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أحمد جودة - القاهرة - اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، وسط حماية من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، في أحدث انتهاك للأراضي الفلسطينية.

تفاصيل الاقتحام

حسب مصادر محلية فلسطينية، اقتحم المستوطنون المسجد الأقصى على شكل مجموعات منفصلة، حيث نفذوا جولات استفزازية في باحات الأقصى، وأدوا طقوسًا تلمودية من بينها طقس الانبطاح "السجود الملحمي".

وكان ذلك كله بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي كانت قد كثفت وجودها في محيط المسجد لحماية المستوطنين خلال هذه الجولات الاستفزازية.

الإجراءات المشددة على المصلين

في الوقت ذاته، فرضت قوات الاحتلال إجراءات مشددة على دخول المصلين إلى المسجد الأقصى، حيث منعت الكثير منهم من دخول المسجد للصلاة، وزادت من إجراءاتها العسكرية على أبواب المسجد الأقصى في محاولة للحد من توافد المصلين.

اقتحام بلدة سلوان

وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، حيث دخلت قوات الاحتلال حي البستان، وأغلقت المداخل تمهيدًا لتنفيذ عمليات هدم في المنطقة.

حملة اعتقالات في طمون ومخيم الفارعة

على صعيد آخر، نفذت قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة خلال اقتحامها بلدة طمون ومخيم الفارعة جنوب طوباس.

ووفقًا لمدير نادي الأسير في طوباس، كمال بني عودة، فقد تم اعتقال نحو 10 فلسطينيين، بينهم أسرى محررون وسيدة، إضافة إلى شابين من مخيم الفارعة.

كما حولت قوات الاحتلال أحد المنازل في بلدة طمون إلى مركز للتحقيق الميداني، وأجبرت عددًا من المواطنين على مغادرة منازلهم وتحويلها إلى ثكنات عسكرية.

وتواصل قوات الاحتلال منذ منتصف الليل مداهمة بلدة طمون ومخيم الفارعة، حيث تنتشر الدوريات العسكرية وتقوم الجرافات بتدمير بعض الشوارع والبنية التحتية في هذه المناطق.