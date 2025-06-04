نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الولايات المتحدة تحتجز زوجة وأبناء منفذ هجوم كولورادو الداعم لإسرائيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية كريستي نويم، يوم الثلاثاء 3 يونيو 2025، احتجاز زوجة وأبناء المشتبه به في تنفيذ الهجوم الذي استهدف مسيرة مؤيدة لإسرائيل في ولاية كولورادو، وذلك على ذمة التحقيق الذي تجريه وكالة الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE)، للتأكد من مدى صلتهم بالحادث وما إذا كانوا على علم مسبق أو قدّموا أي نوع من الدعم لمنفذ الهجوم.

نويم: العدالة ستتحقق.. ونحقق في علم العائلة بالحادث

وفي تدوينة نشرتها نويم عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، أكدت أن "التحقيقات لا تزال جارية لتحديد ما إذا كانت عائلة المهاجم تعلم بأمر هذا الهجوم الشنيع، وإن كانت قد قدمت له الدعم بأي شكل من الأشكال"، مشددة على أن "العدالة ستتحقق".

وكالة الهجرة والجمارك تحتجز 6 من أفراد العائلة

ووفقًا لتصريحات مسؤول في وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، فقد تم احتجاز ستة أشخاص من عائلة منفذ الهجوم، من بينهم زوجته وأطفاله الخمسة، بواسطة عناصر من وكالة الهجرة والجمارك.

وأشار المسؤول إلى أن جميع المحتجزين يواجهون إجراءات "الإبعاد السريع"، وهي الآلية القانونية التي تتيح ترحيل المهاجرين المقيمين في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني دون الحاجة إلى عرضهم على المحكمة.

تفتيش منزل العائلة في كولورادو سبرينغز

وكانت العائلة تقيم في منطقة كولورادو سبرينغز، حيث داهم عملاء من مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) منزلهم يوم الإثنين، في إطار توسيع نطاق التحقيقات في الهجوم.

وأكد مايك ميكاليك، العميل الخاص المسؤول عن مكتب التحقيقات الفيدرالي في دنفر، أن العائلة أبدت تعاونًا حتى الآن مع سلطات التحقيق.

الهجوم أسفر عن إصابة 6 مسنين بينهم حالة حرجة

وكان الهجوم قد وقع خلال مسيرة مؤيدة لإسرائيل، وأسفر عن إصابة ستة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 67 و88 عامًا، من بينهم حالة وصفت بالحرجة.

ووفقًا للتقارير الأولية، استخدم المهاجم زجاجات مولوتوف (مواد حارقة) في تنفيذ الهجوم، مما زاد من خطورة الإصابات.