نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سفير الهند بالقاهرة: زيارة وفدنا البرلماني لمصر تؤكد عمق العلاقات بين البلدين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نظّمت سفارة الهند بالقاهرة مساء اليوم مؤتمرًا بمناسبة زيارة وفد برلماني هندي رفيع المستوى يضم ممثلين عن مختلف الأحزاب، وذلك بحضور وزير الخارجية الأسبق الدكتور نبيل فهمي، والسفيرة جيلان علام، ومجموعة من البرلمانيين والأكاديميين المصريين.

وفي كلمته خلال المؤتمر، أكد السفير الهندي الجديد لدى مصر، سوريش كي. ريدي، أن زيارة الوفد تعكس عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، مشيرًا إلى سلسلة اللقاءات المهمة التي أجراها الوفد في القاهرة، والتي عكست توافقًا في الرؤى وحرصًا مشتركًا على دفع التعاون الثنائي في مختلف المجالات.

من جانبه، نوّه الدكتور نبيل فهمي إلى التجربة الديمقراطية المميزة للهند، مؤكدًا على عمق العلاقات المصرية الهندية، التي تعود إلى زمن الزعيمين سعد زغلول والمهاتما غاندي، وتوطدت في عهد الزعيمين عبد الناصر ونهرو مع انطلاق حركة عدم الانحياز. وشدد فهمي على أن هذه العلاقات لا تزال متينة، في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.

وخلال المؤتمر، شدد أعضاء الوفد الهندي على أهمية الدور المحوري الذي تلعبه مصر في استقرار المنطقة، وفي مكافحة الإرهاب من خلال مقاربة شاملة. وأكدوا أن الزيارة تعكس التزام الهند بتعزيز التعاون مع مصر والعالم العربي في مواجهة التحديات الإقليمية وترسيخ القيم الإنسانية المشتركة.

وكان الوفد الهندي قد عقد لقاءات موسعة مع كبار أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، كما شارك في جلسة حوارية مع المجلس المصري للشؤون الخارجية، والتقى وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبد العاطي، إضافة إلى لقاء مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.

ويتضمن برنامج الزيارة تكريمًا لتمثال المهاتما غاندي في حديقة الحرية، وزيارة إلى النصب التذكاري للحرب في مصر الجديدة، فضلًا عن لقاءات مع أفراد الجالية الهندية ومجموعة من المفكرين وقادة الرأي العام والمحررين البارزين في مصر