العالم اليوم - بعد الرحيل عن الريال.. تقرير يكشف وجهة مودريتش المقبلة

انتم الان تتابعون خبر بعد الرحيل عن الريال.. تقرير يكشف وجهة مودريتش المقبلة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 4 يونيو 2025 12:32 مساءً - ذكر تقرير إعلامي أن لوكا مودريتش، لاعب ريال مدريد الإسباني لكرة القدم السابق، اقترب من الانتقال لفريق ميلان الإيطالي.

ووفقا للتقرير الذي نشرته شبكة "سكاي سبورتس" الإيطالية، فإن إيغلي تاري، المدير الرياضي، سافر إلى منزل مودريتش في كرواتيا للتوصل لاتفاق شفهي مع اللاعب.

وذكر التقرير، أن ميلان قدم عرضا لمدة عام، ويتوقع أن يتم توقيع العقود غدا الخميس.

ويرحل مودريتش عن ريال مدريد، الذي قضى معه 13 عاما، عقب انتهاء منافسات بطولة كأس العالم للأندية التي تقام في الولايات المتحدة الأميركية.

وسينتهي عقد مودريتش ( 39 عاما ) مع الريال يوم 30 يونيو بعد أن مدد تعاقده مع الريال لمدة عام في العام الماضي.

وكان مودريتش، الذي انضم للريال قادما من توتنهام في 2012، قد توج بـ6 ألقاب لدوري أبطال أوروبا، كما فاز بـ28 لقبا مع الريال.