العالم اليوم - ترامب: الرئيس الصيني عنيد ويصعب إبرام اتفاق معه

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 4 يونيو 2025 10:24 صباحاً - أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأربعاء، أنه "يقدر" نظيره الصيني شي جيبينغ لكن "من الصعب للغاية التوصل إلى اتفاق" معه فيما يتواجه البلدان في حرب تجارية بشأن الرسوم الجمركية.

وكتب ترامب عبر شبكته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال": "أقدر الرئيس شي ولطالما أحببته وسأستمر في ذلك، لكن صعب جدا". وتزامن ذلك مع دخول قرار رفع الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألمنيوم في الولايات المتحدة إلى 50 بالمئة، الأربعاء.

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