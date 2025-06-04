العالم اليوم - بعد أشهر من عدم الاستقرار.. كوريا الجنوبية تنتخب رئيسا جديدا

انتم الان تتابعون خبر بعد أشهر من عدم الاستقرار.. كوريا الجنوبية تنتخب رئيسا جديدا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 4 يونيو 2025 03:24 صباحاً - أعلنت لجنة الانتخابات في كوريا الجنوبية الأربعاء رسميا انتخاب لي جيه ميونغ رئيسا جديدا للجمهورية بعد فوزه في الانتخابات المبكرة التي أُجريت الثلاثاء في ختام فوضى سياسية استمرت ستة أشهر ونجمت من محاولة الرئيس السابق يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في البلاد.

وقال رئيس اللجنة، روه تاي آك، إن "الفترة الرئاسية تبدأ فور تأكيد الفائز، لذا سأعلن الآن عن الساعة. الساعة الآن هي 6:21 صباحا (21:21 توقيت غرينيتش الثلاثاء). بناء عليه، تعلن اللجنة الوطنية للانتخابات أن لي جيه ميونغ، من الحزب الديمقراطي، هو الرئيس المنتخب".

وبسبب شغور منصب الرئيس من جراء عزل الرئيس السابق فإن تنصيب الرئيس المنتخب تم فورا من دون الحاجة لانتظار المرحلة الانتقالية المعتادة بين الرئيس المنتهية ولايته والرئيس المنتخب.

والرئيس الجديد ذو ميول يسارية وقد سعى في السابق إلى الابتعاد عن الولايات المتحدة التي سارعت من جهتها إلى تهنئته على فوزه، مؤكّدة أن العلاقة بين البلدين راسخة.

وأفاد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو في بيان بأن "الولايات المتحدة وجمهورية كوريا تشتركان في التزام راسخ بالتحالف القائم على معاهدة الدفاع المشترك المبرمة بيننا، وقيمنا المشتركة، والعلاقات الاقتصادية الوثيقة".

وكان لي جيه ميونغ، قد تعهد ببذل قصارى جهده لإنعاش الاقتصاد المتعثر، والعمل على بناء شبه جزيرة كورية "سلمية ومستقرة" تُمكّن الكوريتين من التعايش معا، حسبما أوردت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء.

كما دعا لي جيه ميونغ إلى الوحدة الاجتماعية، مؤكدا أنه لن يسمح للانقسام أو العداء بالتجذر في المجتمع، بما في ذلك الانقسامات القائمة على الجنس أو المنطقة أو العمر أو الوظيفة.