نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأمم المتحدة ترد على هجمات إيلون ماسك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - دعا المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إلى استمرار تمويل المنظمة بعد أن انتقدها رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك ودعا لوقف التمويل، يوم الثلاثاء.

وتأتي دعوات ماسك لوقف تمويل الأمم المتحدة ردا على تصريحات الأمين العام للمنظمة أنطونيو غوتيريش، الذي قال إن المنصات الرقمية تستخدم لتضليل الناس وإثارة الفتنة بينهم، وإن الأمم المتحدة يجب أن تتعامل مع ذلك.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة قد أعلن في مارس الماضي عن مبادرة لتقليص نفقات المنظمة الدولية، وذلك بعد تقليص الولايات المتحدة لتمويل المشاريع الإنسانية للأمم المتحدة في أعقاب وصول دونالد ترامب إلى السلطة.

وتعتبر الولايات المتحدة أكبر ممول لهيئة الأمم المتحدة، حيث يشكل الدعم الأمريكي 22% من ميزانية المنظمة