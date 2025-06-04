نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصر ترحب بانتخاب جمهورية الكونغو الديمقراطية وليبيريا لعضوية مجلس الأمن غير الدائمة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتقدم جمهورية مصر العربية بأصدق التهاني إلى كل من جمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية ليبيريا بمناسبة انتخابهما اليوم، الموافق 3 يونيو 2025، من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة للعضوية غير الدائمة لمجلس الأمن لمدة عامين اعتبارًا من يناير 2026.

وتؤكد مصر أن انضمام دولتين إفريقيتين تتمتعان بتاريخ ممتد من العمل فى خدمة السلام والأمن الإقليمي، يُمثل إضافة نوعية إلى تشكيل المجلس، ويُجسد أهمية تعزيز التمثيل الإفريقي في أبرز أجهزة الامم المتحدة.

كما تعرب مصر عن ثقتها في أن جمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية ليبيريا ستضطلعان بدورهما الفاعل في المجلس بمسؤولية وحكمة، بما يُعزز من جهوده في صون السلم والأمن الدوليين، ويدعم القضايا ذات الأولوية للقارة الإفريقية.

وتؤكد مصر دعمها الكامل للدولتين الصديقتين في أداء مهامهما خلال فترة عضوية المجلس، وتتطلع إلى التعاون الوثيق معهما في خدمة الأهداف المشتركة وتحقيق تطلعات شعوب القارة الإفريقية ضمن الإطار المتعدد الأطراف.