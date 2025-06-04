نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر البيت الأبيض: كييف لم تبلغ ترامب مسبقا بخطط هجماتها الإرهابية على المطارات الروسية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يتم إطلاعه مسبقا من قبل كييف على خطط الهجمات الإرهابية التي نفذتها القوات الأوكرانية على المطارات الروسية.

وردا على سؤال في هذا الشأن خلال مؤتمر صحفي، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت: "لم يتم إطلاعه".

وعند سؤالها عن موقف الإدارة الأمريكية من الهجمات الإرهابية التي ينفذها نظام كييف ضد المطارات الروسية، أشارت ليفيت إلى أنها "تفضل أن يعبر الرئيس بنفسه عن موقفه من هذا الأمر".

وأضافت: "أود أن أضيف أن الرئيس لا يرغب في استمرار هذا النزاع. إنه يريد وقف القتال وإنقاذ الأرواح وتسوية هذا [النزاع] على طاولة المفاوضات".

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض: "إنه [ترامب] يحتفظ بموقفه كأداة في جعبته لاستخدامها عند الضرورة"، مضيفة أنه "لا يزال متفائلا حيال التقدم الذي نراه [في المحادثات الروسية الأوكرانية]".

ويوم الأحد الماضي، أعلنت وزارة الدفاع الروسية التصدي لهجوم إرهابي نفذه نظام كييف باستخدام طائرات مسيرة استهدف مطارات عسكرية في مقاطعات مورمانسك وإيركوتسك وإيفانوفو وريازان وأمور.

وأشارت الوزارة إلى أن هجوم الطائرات المسيرة تسبب باشتعال النيران في عدة وحدات من المعدات الجوية، مؤكدة أنه تم إخماد الحرائق، ولم تسجل إصابات بين العسكريين أو أفراد الطواقم المدنية.

وشدد الوزارة على أنه تم توقيف عدد من المشاركين في الهجمات الإرهابية التي نفذها نظام كييف ضد المطارات الروسية