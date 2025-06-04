نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصر تهنيء مملكة البحرين بمناسبة انتخابها لشغل مقعد غير دائم بمجلس الأمن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتقدم جمهورية مصر العربية بالتهنئة القلبية الخالصة إلى مملكة البحرين الشقيقة بمناسبة انتخابها اليوم 3 يونيو 2025 من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بعدد كبير من الأصوات لشغل مقعد غير دائم بمجلس الأمن لمدة عامين اعتبارًا من يناير 2026، وهو ما يعكس الثقة الكاملة في مملكة البحرين وسياستها الحكيمة.

وتعرب مصر عن ثقتها الكاملة في أن مملكة البحرين، تحت القيادة الحكيمة والرؤية الثاقبة لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ستقوم بدور فاعل وبنّاء في مجلس الأمن لدعم السلم والامن الدوليين، وستكون صوتًا عربيًا صادقًا يدافع عن قضايا أمتنا العربية ومصالحها المشتركة في هذا المحفل الدولي الهام.

وتقدر مصر بأن انتخاب دولة البحرين الشقيقة المستحق، يعكس المكانة المرموقة والمصداقية التي تتمتع بها مملكة البحرين على الساحة الدولية، ويؤكد الثقة الدولية في قدرتها على الإسهام الفعّال في تعزيز السلم والامن الدوليين.