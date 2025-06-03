العالم اليوم - البيت الأبيض: ترامب لم يكن على علم بضربات أوكرانيا المفاجئة

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 3 يونيو 2025 10:26 مساءً - قال البيت الأبيض إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب لم يكن على علم مسبق بهجمات أوكرانيا بطائرات مسيرة على روسيا.

جاء ذلك على لسان المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولاين ليفيت، الثلاثاء.

وأطلقت أوكرانيا، الأحد، 117 طائرة مسيرة، في عملية أطلقت عليها اسم "شبكة العنكبوت" لمهاجمة قاذفات روسية ذات قدرات نووية بمطارات في سيبيريا وأقصى شمال البلاد.

ومن جانبه، أفاد مسؤول دفاعي أميركي كبير لشبكة CNN، بأن هجوم أوكرانيا أظهر مستوى من التطور لم تشهده البلاد من قبل.

وأضاف المسؤول الدفاعي أن وزير الدفاع الأميركي، بيت هيغسيث تلقى تحديثات دورية أثناء سفره إلى قاعدة أندروز الجوية المشتركة، الأحد، لكنه لم يتحدث بعد إلى نظرائه الأوكرانيين.

وتأتي هذه الهجمات في الوقت الذي تستعد فيه روسيا وأوكرانيا للعودة إلى مفاوضات السلام، الاثنين. وقد خيمت على المحادثات، التي ستُعقد في إسطنبول بتركيا، حالة عدم اليقين.