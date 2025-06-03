العالم اليوم - القضاء المصري يبرئ محمد رمضان في قضية إهانة العلم

انتم الان تتابعون خبر القضاء المصري يبرئ محمد رمضان في قضية إهانة العلم من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 3 يونيو 2025 10:26 مساءً - أصدرت محكمة جنح الدقي بالقاهرة، يوم الثلاثاء، قرارًا يفيد ببراءة الفنان محمد رمضان من تهمة إهانة العلم المصري والإساءة إلى رموز الدولة.

يأتي ذلك بعد أن أقام محامي مصري جنحة مباشرة أمام محكمة جنح الدقي، اتهم فيها الفنان محمد رمضان بإهانة العلم المصري والترويج لأفكار هدامة عبر مقاطع مصورة تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشار المحامي في صحيفة الدعوى إلى أن رمضان ظهر وهو يضع العلم المصري على ظهره أثناء الحفل، كما اتهمه باستخدام رموز تُشير إلى "الماسونية"، في سلوك اعتبره يمثل "تعديًا على الرموز الوطنية، ويُسيء لكرامة الشعب المصري"، مطالبًا بإلزامه بسداد تعويض قدره مليار دولار لصالح صندوق "تحيا مصر".

إلا أن المحكمة انتهت إلى براءة الفنان محمد رمضان من التهم المنسوبة إليه، بعد أن تبين لها عدم توافر أركان الجريمة.

يذكر أن رمضان قد أحيا حفله ضمن فعاليات مهرجان كوتشيلا بكالفورنيا، إلا أنه أثار انتقادات عدد كبير من رواد مواقع التواصل بعدما ظهر في الحفل بإطلالة اعتبر الكثيرون أنها تشبه ارتداءه "بدلة رقص".