العالم اليوم - مها الصغير طليقة أحمد السقا: التزمت الصمت طويلا

انتم الان تتابعون خبر مها الصغير طليقة أحمد السقا: التزمت الصمت طويلا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 3 يونيو 2025 10:26 مساءً - واجهت الإعلامية المصرية مها الصغير الشائعات التي تدور حول حياتها الشخصية بعد الطلاق من الفنان أحمد السقا، بمنشور طويل، الثلاثاء.

عبر حسابها على موقع فيسبوك قالت الصغير: "التزمتُ الصمت طويلا، وتحملتُ ما يفوق طاقتي، لا عن ضعف أو خوف، بل احتراما لنفسي ولأبنائي.. وإن لم تتوقف هذه التجاوزات، فسأتخذ الإجراءات القانونية اللازمة التي تحفظ كرامتي وحقوق أبنائي وعائلتي".

ومؤخرا أعلن النجم أحمد السقا انفصاله عن زوجته الإعلامية مها الصغير بعد زواج دام 26 عاما، حيث أعلن السقا الخبر عبر حسابه بموقع فيسبوك، مؤكدا أن الانفصال تم منذ 6 أشهر وتم الطلاق الرسمي منذ شهرين.

وقالت مها الصغير إن البعض يخوض في أعراض الناس دون وعي، دون أي مراعاة "للقلوب التي تتألم".

وكتب أحمد السقا في منشوره على حسابه بموقع فيسبوك: "عشان الناس اللي بتسأل أنا والسيدة مها محمد عبد المنعم منفصلين منذ 6 شهور وتم الطلاق منذ شهرين تقريبا وأعيش حاليا لأولادي وعملي وأصدقائي المقربين، وأمي وأختي، وكل تمنياتي لأم أولادي بالتوفيق والستر".