الاحتلال يواصل عدوانه على طولكرم

الاحتلال يواصل عدوانه على طولكرمتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على مدينة طولكرم ومخيمها لليوم الـ128، وعلى مخيم نور شمس لليوم الـ115 على التوالي، وسط تصعيد واعتداءات ميدانية متواصلة.

وشهدت المدينة استفزازات صباحية من الآليات العسكرية، خاصة في محيط مستشفى الشهيد ثابت ثابت، إلى جانب تشديد الإجراءات على حاجز عناب العسكري ومنع فلسطينيي الداخل من دخول المدينة.

ويستمر الاحتلال بفرض حصار على المخيمين، ومنع الأهالي من الوصول إلى منازلهم، وإطلاق النار على من يقترب، إلى جانب مداهمات وتفتيش للمنازل شرق المدينة، وانتشار واسع لجنود المشاة، وسماع إطلاق نار متقطع.

وخلال الأسبوعين الماضيين، هدم الاحتلال أكثر من 20 مبنى في نور شمس، وأصدر إخطارات بهدم 58 مبنى إضافيا في مخيم طولكرم، ضمن خطة لهدم 106 مبان إجمالا في المخيمين.

واستولت قوات الاحتلال على مبان في المدينة وحولتها إلى ثكنات عسكرية، فيما شهد شارع نابلس أضرارا واسعة بسبب السواتر الترابية التي أعاقت حركة المركبات.

كما أسفر هذا العدوان حتى الآن عن استشهاد 13 مواطنا، وتهجير أكثر من 25 ألفا، وتدمير 400 منزل كليا، و2573 جزئيا، وسط استمرار الإغلاق الكامل للمخيمين.