نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نائب وزير الخارجية الروسي يبحث الوضع السوري مع بيدرسن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بحث نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين هاتفيا مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى دمشق غير بيدرسن الوضع في سوريا.

وذكرت وزارة الخارجية الروسية على موقعها: "تبادل الطرفان وجهات النظر حول الوضع الميداني الراهن في سوريا، مع التركيز على استمرار مخاطر زعزعة الاستقرار الداخلي وتهديد الإرهاب".

وأضافت: "تمت الإشارة إلى أن تحقيق الأمن والاستقرار الدائمين في البلاد، واحترام سيادتها وسلامة أراضيها، سيسهم في تهدئة التوترات في المنطقة ككل".

وأكدت أن فيرشينين وبيدرسن بحثا القضايا الاجتماعية والاقتصادية، وكذلك "مهام تعزيز عملية انتقال سياسي شاملة، يقودها وينفذها السوريون أنفسهم بدعم من الأمم المتحدة، وفقا للمبادئ الأساسية لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254".