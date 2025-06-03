العالم اليوم - AFD تطلق مبادرة مشتركة لتعزيز الزراعة الذكية في جنوب مصر

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 3 يونيو 2025 06:24 مساءً - أطلقت الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)، ومؤسسة عصام ومي علام، ومؤسسة لويس دريفوس، ومؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية مشروعًا تجريبيًا بعنوان "حلول زراعية مبتكرة ذكية مناخيًا لدعم صغار المزارعين" في محافظتي سوهاج والمنيا في مصر.

من خلال مذكرة التفاهم هذه، قامت الجهات الأربع بتأطير تعاونها لمواجهة التحديات الكبيرة التي يواجهها صغار المزارعين في المناطق الريفية بمصر، مع التركيز على هشاشتهم أمام تغيّر المناخ، وصعوبة الوصول إلى التمويل والأسواق. الحل المقترح هو حزمة متكاملة من الخدمات الزراعية، تركز على منتجات ائتمانية مصممة خصيصًا لتحفيز اعتماد مدخلات وممارسات زراعية ذكية مناخيًا، بهدف تعزيز قدرة المزارعين على الصمود في وجه التغير المناخي، وتحسين جودة المحاصيل وإنتاجيتها.

من جانبها، صرّحت ماري-هيلين لوازون، نائبة المدير العام للوكالة الفرنسية للتنمية: "ستقدّم الوكالة الدعم الفني عبر قسم تقييم الأثر الخاص بها، ونحن فخورون بالتعاون مع مؤسستين مصريتين رائدتين ومؤسسة لويس دريفوس بخبرتها الطويلة في دعم الزراعة المستدامة والممارسات الزراعية الذكية."

وعلق الملياردير المصري المهندس نجيب ساويرس، مؤسس ونائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة ساويرس قائلا: "يمثل هذا التعاون لحظة محورية في التزامنا المستمر بالتنمية المستدامة وتمكين المجتمعات المصرية. ومن خلال هذا التحالف مع الشركاء، يمكننا إيصال حلول زراعية مبتكرة وصديقة للبيئة مباشرة لصغار المزارعين في سوهاج والمنيا".

كما صرّحت ليلى حسني، المديرة التنفيذية لمؤسسة ساويرس: "هذه المبادرة دليل على إيماننا بقوة العمل الجماعي لإحداث تغيير مستدام، وتوفير مسارات ملموسة لزيادة الدخل والاستقرار الاقتصادي للفئات الأكثر احتياجًا."

وقال روبرت سيربوليه، المدير العام لمؤسسة لويس دريفوس: "سنعمل معًا من أجل هدف مشترك وهو تحسين أوضاع المجتمعات الزراعية. هذا التعاون ضروري لبناء مجتمعات أكثر مرونة ونظام غذائي أكثر استدامة".

قال حسن عصام علام، مؤسس ورئيس مجلس أمناء مؤسسة عصام ومي علام: "هذا التعاون يعكس التزامنا بإيجاد حلول قائمة على العلم، نفخر بالعمل مع شركائنا لتقديم حلول زراعية ذكية مناخيًا ومخصصة لاحتياجات صغار المزارعين في مصر".

وأضاف عمرو عصام علام، المؤسس ونائب رئيس مجلس الأمناء: "يهدف هذا المشروع إلى تحسين الإنتاجية، وزيادة الدخل، وبناء القدرة على التكيف مع تغيّر المناخ في سوهاج والمنيا – دعمًا لمهمتنا في تمكين المجتمعات وكسر دائرة الفقر".

يذكر أن الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) تعمل في مصر منذ عام 2006 لدعم التحولات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. بحلول عام 2023، بلغ حجم محفظة التمويل 2.3 مليار يورو، تغطي مجالات البنية التحتية المستدامة، التمويل المناخي، دعم القطاع الخاص، الحماية الاجتماعية، وغيرها، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة.

والجدير بالذكر أن مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية تأسست في عام 2001 كواحدة من أوائل المؤسسات المانحة في مصر. تركز على مكافحة الفقر، البطالة، والإقصاء الاجتماعي، مع أكثر من مليون مستفيد في 24 محافظة، وتسعى إلى تقليل الفقر متعدد الأبعاد من خلال استراتيجية 2023-2028.

كما تركز مؤسسة لويس دريفوس على الزراعة المستدامة، الأمن الغذائي، والتعليم في الدول النامية بإفريقيا، آسيا وأمريكا اللاتينية.

وتأسست مؤسسة عصام ومي علام في عام 2025 لتخليد ذكرى عصام ومي علام، وتركز على التعليم والزراعة. تعمل من خلال محورين استراتيجيين: "مسّرع الزراعة" و"حاضنة المعرفة"، وتجمع بين البحث العلمي والتنفيذ لتحقيق التنمية المستدامة.