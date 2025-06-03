رئيس وزراء منغوليا يستقيل بعد خسارته ثقة البرلمان

أولان باتور ـ ا.ف.ب: قدّم رئيس الوزراء المنغولي لوفسانامسرين أويون ـ إردين استقالته بعد خسارته تصويتا على الثقة في البرلمان. وأُجري التصويت السرّي في مجلس النواب بعدما شهدت العاصمة أولان باتور تظاهرات استمرت أياما احتجاجا على شبهات فساد تحوم حول رئيس الوزراء. وقال مجلس النواب في بيان إنّ أويون-إردين سيبقى رئيسا للوزراء بالتكليف حتى تعيين خلف له في غضون 30 يوما. وحصل أويون-إردين في التصويت على دعم 44 نائبا فقط، بينما صوّت 38 ضدّه.

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