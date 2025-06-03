هولندا: زعيم اليمين المتطرّف ينسحب من الائتلاف

امستردام ـ ا.ف.ب: أعلن زعيم اليمين المتطرّف في هولندا غيرت فيلدرز انسحاب حزبه من الحكومة بسبب خلاف حول الهجرة، ما يعني انهيار الائتلاف الحاكم الهش وترجيح إجراء انتخابات مبكرة. وأعرب فيلدرز عن استيائه مما وصفه ببطء في تطبيق «أشد سياسات الهجرة صرامة على الإطلاق»، والتي اتفق عليها مع شركائه في الائتلاف بعد فوزه المفاجئ في الانتخابات في نوفمبر 2023. وكتب فيلدرز في منشور على موقع اكس «لا توقيع على خططنا المتعلقة باللجوء... حزب الحرية ينسحب من الائتلاف».

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