- غداة هجوم واسع النطاق طال مطارات وصولا لسيبيريا موسكو ـ كييف ـ وكالات: تبادلت روسيا وأوكرانيا هجمات بمسيَّرات متفجّرة أمس، قبل ساعات قليلة من الموعد المقرّر لإجراء محادثات جديدة في تركيا وذلك غداة هجوم منسق واسع النطاق شنته أوكرانيا الأحد بواسطة مسيَّرات على مطارات عسكرية في روسيا وصولًا إلى سيبيريا. وقد أكدت موسكو في وقت لاحق أن «النيران اندلعت» في عدد من طائراتها. وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان «أنظمة الدفاع الجوي اعترضت 162 مسيَّرة جويَّة أوكرانية ودمَّرتها». واستهدفت المسيَّرات خصوصًا منطقتي كورسك (57 مسيَّرة) وبيلججرود (31 مسيَّرة) على ما أوضح المصدر نفسه. من جانبها، أعلنت كييف صباح أمس أنَّ الجيش الروسي أطلق 80 مسيَّرة وأربعة صواريخ على أراضيها خلال الليل، وأصاب 12 هدفًا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر روسيا وأوكرانيا تتبادلان هجمات بمسيرات قبل محادثات تركيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الوطن (عمان) وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.