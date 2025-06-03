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أحمد جودة - القاهرة - أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، موقفًا حاسمًا من مسألة تخصيب إيران لليورانيوم، مشددًا على أن أي اتفاق مرتقب بين واشنطن وطهران لن يتضمن السماح للجمهورية الإسلامية بأي نشاط في هذا الشأن.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

ترامب: لن نسمح بأي تخصيب لليورانيوم في إيران

وفي منشور عبر منصته الخاصة "تروث سوشل"، كتب ترامب مؤكدًا: "لن نسمح بأي تخصيب لليورانيوم بموجب الاتفاق المحتمل بيننا وبين إيران"، في رسالة قاطعة تؤكد تشدده تجاه برنامج طهران النووي.

وجاءت تصريحات ترامب ردًا غير مباشر على تقرير نشره موقع "أكسيوس" الأميركي، كشف مقترح جديد قدمته الإدارة الأميركية لطهران يوم السبت، يقضي بالسماح لإيران بتخصيب كميات محدودة من اليورانيوم، وهو ما يخالف السياسة الصارمة التي تبنتها إدارة ترامب في السابق.

وتعد مسألة تخصيب اليورانيوم من أعقد النقاط في مسار المفاوضات بين الجانبين، إذ تصر إيران على أن هذا النشاط يتم لأهداف مدنية بحتة، بينما تعتبره الولايات المتحدة وحلفاؤها نقطة تهديد لا يمكن التساهل معها.

وزير الخارجية الإيراني: لن نسمح بسلب حقنا في ممارسة الأنشطة النووية السليمة

وفي سياق متصل، صرح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي خلال زيارته للقاهرة الإثنين قائلًا: "إذا كان الغرض من الاتفاق هو منع إيران من ممارسة أنشطتها النووية السلمية، فلن نكون طرفًا في مثل هذا الاتفاق".

من جهتها، تتهم دول غربية إلى جانب إسرائيل، إيران بالسعي لامتلاك سلاح نووي تحت غطاء البرنامج السلمي، وهو ما تنفيه طهران بشكل قاطع، مؤكدة أن جميع أنشطتها النووية تتم تحت رقابة دولية ولأغراض مدنية فقط.

يُذكر أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد أفادت بأن إيران تعتبر الدولة الوحيدة من بين الدول غير الحائزة رسميًا للسلاح النووي، التي تُخصب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 60%، وهو مستوى يثير قلق المجتمع الدولي.