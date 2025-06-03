نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بريطانيا تخطط لإعادة بناء المكون الجوي للثالوث النووي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت صحيفة "التايمز" بأن وزارة الدفاع البريطانية تدرس إمكانية شراء مقاتلات قادرة على توجيه ضربات نووية.

وجاء في تقرير "ميليتري ووتش ماغازين" أن وزير الدفاع جون هيللي ورئيس الأركان الأميرال توني راداكين يدعمان شراء مقاتلات لتنفيذ ضربات نووية تكتيكية باستخدام قنابل مصغرة منخفضة القدرة. وقد أيد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر هذه المناقشات، وبدأ المفاوضات مع البنتاغون بهذا الشأن.

وستكون هذه الصفقة الأكبر منذ نهاية الحرب الباردة، والمقاتلة الأمريكية F-35A هي أول طائرة حربية مرشحة لتنفيذ تلك المهمة.

وتعتمد الترسانة النووية البريطانية حاليا بالكامل على أربع غواصات من فئة "فانغارد"، تحمل كل منها 16 صاروخا من طراز "UGM-133A" ترايدنت 2، الأمر الذي يحد بشدة من مرونة البلاد في مواجهة خصم مسلح بأسلحة دمار شامل، لافتقادها وسائل الرد على الضربات النووية التكتيكية ومواجهة القوات التقليدية المتفوقة.

ويشير المصدر نفسه إلى أن "سلاح الجو الملكي طالب منذ فترة بشراء طائرات F-35A التي ستوفر منصة ضاربة مثالية ذات قدرة نووية، وستحل أزمة نقص المقاتلات".

من غير الواضح ما إذا كانت المملكة المتحدة ستسعى لإبرام اتفاقية مع الولايات المتحدة لتقاسم الأسلحة النووية، بغية استخدام الرؤوس الحربية "B61-12" المتمركزة على أراضيها، كما فعلت ألمانيا وهولندا وبلجيكا وإيطاليا وتركيا.

يُذكر أن تقارير سابقة كشفت عن خطة بريطانية لبناء 12 غواصة نووية جديدة بدلا من الموجودة حاليا