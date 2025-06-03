نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إطلاق سراح مئات السجناء بالإمارات بمناسبة عيد الأضحى في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - أمر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات اليوم الثلاثاء، بالإفراج عن 963 سجينا، وذلك بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك.

وقالت وسائل إعلام إماراتية إن بن زايد أمر بإطلاق سراح 963 نزيلا من نزلاء المنشآت العقابية والإصلاحية ممن صدرت بحقهم أحكام في قضايا مختلفة وتكفل بتسديد الالتزامات المالية التي ترتبت عليهم تنفيذا لتلك الأحكام، بمناسبة عيد الأضحى.

وأضافت أن "مبادرة بن زايد الإنسانية تأتي في إطار حرصه على إعطاء المفرج عنهم فرصة لبدء حياة جديدة وتعزيز الروابط الأسرية وترسيخ قيم العفو والتراحم في المجتمع