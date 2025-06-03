العالم اليوم - إيران.. بين طاولة التفاوض وميادين النفوذ

انتم الان تتابعون خبر إيران.. بين طاولة التفاوض وميادين النفوذ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 3 يونيو 2025 04:21 مساءً - فبين إشارات إلى استعداد إيراني للحوار مع الولايات المتحدة، وتحركات عسكرية وسياسية في سوريا والعراق واليمن ولبنان، تقف طهران في مفترق طرق حساس يُعيد تشكيل توازنات المنطقة.

وفي هذا السياق، استضافت "غرفة الأخبار" على قناة دوت الخليج عددًا من الخبراء والمحللين لتفكيك المشهد وتقديم قراءات معمقة في هذا الملف الشائك.

من طهران إلى واشنطن، ومن بيروت إلى صنعاء، تتحرك إيران وفق أجندة مزدوجة: واحدة تبحث عن مكاسب تفاوضية تعيدها إلى الساحة الدولية كلاعب شرعي، وأخرى تعمل على ترسيخ حضورها الإقليمي بقوة السلاح والميليشيات.

كيف تفكر طهران؟ وما الذي تريده واشنطن؟ وكيف يقرأ الخبراء هذه المرحلة؟ التقرير التالي يسلّط الضوء على هذه المعطيات بتحليل موسع لتصريحات نخبة من الضيوف البارزين.

طهران جاهزة ولكن بشروط

استهل المحلل الخاص لسكاي نيوز عربية محمد صالح صدقيان خلال حديثه الى غرفة الاخبار مداخلته بالتأكيد على أن إيران لا تمانع في العودة إلى المفاوضات مع الولايات المتحدة، لكنه شدد على أن "طهران ليست في موقف الضعف كما يروّج البعض"، مشيرا إلى أن إيران "لن تدخل أي مفاوضات قبل أن تتأكد من وجود نية أميركية حقيقية".

يرى صدقيان أن الظروف الدولية الحالية تدفع الطرفين إلى مراجعة حساباتهما، لكن دون وجود آلية واضحة للوساطة، تبقى الخطابات متأرجحة.

وأوضح أن "الموقف الإيراني يعتمد على البراغماتية أكثر من الأيديولوجيا في هذه المرحلة"، مبينا أن القيادة الإيرانية تسعى إلى "حفظ ماء الوجه داخليا من خلال تصوير أي حوار مع واشنطن على أنه انتصار للممانعة، لا تراجع عن الثوابت".

وأضاف أن "الضغوط الاقتصادية ليست كافية لكسر الإرادة الإيرانية"، في إشارة إلى العقوبات الأميركية المشددة، لكنه لم يغفل أن "الاقتصاد الإيراني يُعاني بشدة"، مما يجعل من خيار التفاوض "إجراء ضروري لكن غير مشروط".

وفي قراءته للتحركات الإيرانية في العراق وسوريا ولبنان، قال صدقيان: "إيران لا ترى تناقضًا بين التحرك الميداني والسعي للتفاوض، بل تعتبر أن حضورها على الأرض يعزز أوراقها على الطاولة".

هذا التصريح يفتح الباب أمام فهم أعمق للنهج الإيراني الذي يوظف أدواته الإقليمية كوسيلة ضغط لا تقل أهمية عن الرسائل الدبلوماسية.

طهران في مأزق أخلاقي واستراتيجي

من جانبه، الكاتب والباحث السياسي عبد الله الجنيد، قدّم مقاربة أكثر تشددا في توصيف السلوك الإيراني، معتبرا أن "إيران تعيش حالة من الانفصام بين خطابها الثوري ومصالحها الواقعية".

وأوضح أن "ما يحدث اليوم هو محاولة التفاف إيرانية على ضغوط الداخل من خلال تصدير الأزمة إلى الخارج"، مشيرًا إلى أن النظام الإيراني "يوظف التوترات الإقليمية كأداة لتأجيل الاستحقاقات السياسية والاقتصادية الداخلية".

ورأى الجنيد أن إيران تسعى إلى تحويل مناطق النزاع إلى أوراق مساومة، لكنه شدد على أن "المجتمع الدولي بدأ يفهم هذا الأسلوب الإيراني جيدًا، وهو ما يُفسر التبدل في نبرة بعض العواصم الغربية تجاه طهران".

وحذر من الرهان الإيراني على ضعف الإدارة الأميركية أو انشغالها بالملفات الداخلية، قائلا: "واشنطن ليست غافلة عمّا تفعله إيران، لكنها تعمل وفق إيقاع مختلف، وأحيانا أكثر تعقيدا".

وأضاف: "إيران لم تعد قادرة على الاستمرار في خطاب المقاومة التقليدي في ظل كشف الغطاء الشعبي عن وكلائها في المنطقة، كما حدث في لبنان والعراق"، معتبرًا أن هذه التحولات قد تُجبر طهران على إعادة ترتيب أولوياتها في المرحلة المقبلة.

إدارة ترامب لا تسعى لاتفاق بأي ثمن

قدّم عضو مجلس الشيوخ المصري عبد المنعم سعيد ، قراءة متأنية للمشهد، محذرا من تبسيط الموقف الأميركي. وأشار إلى أن إدارة الرئيس دونالد ترامب في ولايته الثانية "لا تسعى إلى إبرام اتفاق مع طهران بأي ثمن، كما كانت تفعل إدارة أوباما"، موضحا أن هناك "تغييرا بنيويا في مقاربة واشنطن للملف الإيراني".

وأكد سعيد أن إدارة ترامب ترى في إيران "قوة مزعزعة للاستقرار لا يمكن الوثوق بها دون إجراءات عملية ملموسة"، مضيفًا: "الولايات المتحدة تراقب بدقة سلوك إيران الإقليمي، وتعتبره مقياسًا لأي تفاهم مستقبلي".

وتطرق إلى عنصر الضغط الشعبي داخل إيران، قائلاً: "لا يمكن إغفال أن النظام الإيراني بات محاصرًا داخليًا بأزمة ثقة متفاقمة، والشباب الإيراني لم يعد يؤمن بشعارات الثورة كما في السابق"، مضيفًا أن "الاحتجاجات المتكررة رغم القمع توضح أن الشارع لم يعد يرضى بالخطاب التقليدي".

واعتبر سعيد أن أي مفاوضات مقبلة ستكون أكثر صرامة، وأن الطرف الإيراني "لن يستطيع المناورة كثيرًا في ظل المتغيرات الدولية والإقليمية المتسارعة".

واشنطن تُناور وطهران تُناور أكثر

أما الدبلوماسي السابق مسعود معلوف ، فاختصر المشهد بقوله: "نحن أمام طرفين يجيدان المناورة، لكن الإيرانيين بارعون في كسب الوقت".

وأوضح أن "واشنطن ربما ترغب في التفاهم، لكنها لا تملك بعد خارطة طريق واضحة تجاه الملف الإيراني، فيما طهران تراهن على تآكل الضغوط مع الوقت".

وأشار معلوف إلى أن "التحرك الإيراني في سوريا واليمن ولبنان ليس فقط تكتيكا عسكريا، بل هو استثمار طويل المدى لضمان بقاء طهران ضمن معادلة النفوذ الإقليمي"، لكنه تساءل إن كانت هذه الاستراتيجية قابلة للاستمرار في ظل الضغوط الاقتصادية والتعب الإقليمي من التدخلات الإيرانية.

وأكد أن "الولايات المتحدة تدرك أن الملف الإيراني لم يعد يقتصر على النووي، بل بات قضية أمن إقليمي ودولي"، مشددا على أن أي اتفاق مستقبلي يجب أن يشمل بنودًا تتعلق بدور إيران في الشرق الأوسط.

وأنهى معلوف مداخلته بتحذير من "الفراغ الدبلوماسي" الذي قد يتحول إلى تصعيد ميداني إذا لم يتم ملؤه بمبادرات واقعية، قائلا: "غياب المفاوضات لا يعني غياب الأزمة، بل يجعلها أكثر خطورة".

حافة التسوية أم بوابة التصعيد؟

بين انفتاح محدود على التفاوض وتصعيد محسوب على الأرض، تظل إيران لاعبا يرفض الخروج من الميدان دون تحقيق مكاسب حقيقية. لكن ما لم تراجع طهران سياساتها الإقليمية وتعالج مأزقها الداخلي، فإن أي مفاوضات لن تكون أكثر من هدنة مؤقتة.

في المقابل، تبدو واشنطن أكثر برودا في تعاملها، غير مستعدة لتقديم تنازلات دون مقابل واضح. وبين هذا وذاك، تدفع شعوب المنطقة كلفة لعبة النفوذ. السؤال لم يعد ما إذا كانت هناك مفاوضات، بل هل ستحمل هذه المفاوضات حلاً حقيقيًا أم مجرد تأجيل للأزمة؟

وإلى أن تُفتح قنوات التواصل الفعلي، سيبقى الشرق الأوسط رهينة الحسابات الإيرانية والردود الدولية المتباينة، في معادلة معقدة تتطلب أكثر من مجرد نوايا طيبة.