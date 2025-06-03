العالم اليوم - فيديو.. أوكرانيا تفجر أجزاء من جسر يربط روسيا بجزيرة القرم

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 3 يونيو 2025 03:25 مساءً - أعلن جهاز الأمن الأوكراني استهداأعلن جهاز الأمن الأوكراني، الثلاثاء، أن قواته نفذت عملية "فريدة من نوعها" استهدفت جسر القرم للمرة الثالثة، عبر تفخيخ دعائمه من تحت الماء وتفجيرها دون إصابة أي مدنيين.

وقال الجهاز في بيان: "عملاؤنا فخخوا دعامات جسر القرم وفجروا 1100 كيلوغرام من المواد المتفجرة. الجسر الآن في حالة طوارئ".

ووفقا للمصادر، تمت العملية في الساعة 4:44 فجر الثلاثاء.

ويأتي الهجوم في إطار سلسلة من المحاولات الأوكرانية المتكررة لاستهداف الجسر، الذي يُعد شريانا حيويا يربط روسيا بشبه جزيرة القرم.

وكانت كييف قد أعلنت سابقا أن الجسر يمثل هدفا مشروعا ضمن عملياتها العسكرية، في حين حذرت موسكو مرارا من أي محاولة لاستهدافه.

وأظهر فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة تفجير دعامات الجسر تحت الماء.

ولم يكشف حتى الآن مدى الضرر الذي تعرض له "جسر كيرش" الذي يربط روسيا بشبه جزيرة القرم.