نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الخارجية والهجرة يستقبل وفدا برلمانيا رفيع المستوى من جمهورية الهند في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، يوم الثلاثاء الموافق 3 يونيو 2025، وفدًا برلمانيًا رفيع المستوى من جمهورية الهند، وذلك على هامش الزيارة التي يقوم بها الوفد إلى القاهرة.

وصرح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير عبد العاطي أكد خلال اللقاء تطلع مصر إلى استثمار الزخم الذي تشهده العلاقات الثنائية مع الهند خلال السنوات الأخيرة، وترجمته إلى إجراءات ملموسة لتعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات، مشددًا على أهمية تفعيل اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين الدولتين بما يحقق مصالح الشعبين الصديقين. كما أشار إلى أهمية استثمار زيارة الوفد إلى القاهرة لتدشين تعاون مؤسسي على الصعيد البرلماني بين البلدين، واستكشاف آفاق جديدة للتعاون الثنائي.

من ناحية أخرى، أشار وزير الخارجية إلى حرص مصر على التضامن مع الهند في أعقاب الهجوم الإرهابي الذي وقع في مدينة «باهالجام» بكشمير يوم 22 إبريل 2025، مشيرًا إلى الاتصال الذي أجراه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مع السيد ناريندرا مودي، رئيس وزراء الهند، في أعقاب الحادث، وكذلك الاتصالات التي أجراها الوزير عبد العاطي مع نظيره الهندي، ما يجسد عمق العلاقات بين البلدين ويؤكد التزام مصر الثابت بمبادئها الإنسانية الراسخة في التصدي لكافة أشكال وصور الإرهاب.

كما أعرب الوزير عبد العاطي عن قلق مصر إزاء انتشار ظاهرة الإرهاب التي باتت تُشكّل أحد أخطر التهديدات الأمنية التي تواجه الإنسانية، مشيرًا إلى تبنّي مصر لمقاربة متكاملة في مواجهة تلك الظاهرة، ومسلطًا الضوء على الخبرات المتراكمة التي اكتسبتها مصر في مواجهة موجات شرسة من الإرهاب على مدار العقود الماضية.

وأكد الوزير عبد العاطي خلال اللقاء موقف مصر الداعم لتحقيق التهدئة بين الهند وباكستان، بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار في منطقة جنوب آسيا، لافتًا إلى أن القاهرة تابعت بقلق بالغ تطورات الأوضاع في المنطقة، ومشددًا على ترحيب مصر باتفاق وقف إطلاق النار بين البلدين، وأهمية العمل على حل الخلافات العالقة بين الجانبين عبر الحوار والقنوات الدبلوماسية.