وزارة الخارجية والهجرة تشدد على أهمية الالتزام بالقوانين المنظمة للسفر والهجرة والإقامة بكافة دول العالم

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أحمد جودة - القاهرة - أصدرت وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، منذ قليل، بيانا صحفيا، تطالب فيه بضرورة التزام المصريين بالقوانين المنظمة للهجرة والإقامة بكافة دول العالم.

وجاء نص البيان كالآتي:

في إطار حرص الدولة المصرية على حماية حقوق وضمان سلامة مواطنيها بالخارج، وفي ضوء إنفاذ القوانين المنظمة للسفر والهجرة والإقامة الخاصة بدخول وإقامة الأجانب داخل كافة دول العالم، تشدد وزارة الخارجية والهجرة والمصريين بالخارج على أهمية الالتزام الكامل بتلك القوانين، وذلك تجنبًا لأية تبعات قانونية قد تترتب على مخالفة تلك القوانين بما في ذلك فرض الغرامات إنهاء الإقامة، أو الترحيل والمنع من الدخول مستقبلًا.

وتهيب الوزارة بالسادة المواطنين كذلك على أهمية الالتزام بمدة التأشيرة الممنوحة لهم دون تجاوز فترة الإقامة المصرح لهم بها حتى لا يتم التعرض لأية عقبات قانونية. وتؤكد وزارة الخارجية أنه مع ثقتها في وعي المواطنين المصريين بالالتزام بالقوانين والإجراءات الخاصة بالسفر والإقامة المتبعة في الدول التي يسافرون إليها، إلا أنه وفي إطار الحرص على حماية مصالح المواطنين المصريين، فإننا نهيب بالسادة المواطنين أهمية احترام القوانين الوطنية للدول المضيفة والذي يعد

من الثوابت التي تحرص الدولة المصرية على ترسيخها لدى مواطنيها في الخارج. وتؤكد وزارة الخارجية والهجرة على استمرارها في تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لكافة المواطنين المصريين بالخارج وحماية مصالحهم وحقوقهم القانونية وذلك في إطار الاحترام المتبادل للقوانين مع: كافة دول العالم.