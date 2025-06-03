نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحة الفلسطينية: استشهاد 60 شخصًا وإصابة 500 قرب مراكز توزيع المساعدات خلال أسبوع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، خليل الدقران، اليوم الثلاثاء، أن حصيلة المجازر التي ترتكبها إسرائيل قرب مراكز توزيع المساعدات الإنسانية بلغت 60 شهيدًا وأكثر من 500 مصاب خلال أسبوع.

وقال الدقران في مداخلة مع قناة "القاهرة" الإخبارية إن مراكز توزيع المساعدات قد فشلت في مهمتها وأصبحت "مصيدة للموت"، مشيرًا إلى أن هذه المراكز تتعرض لاستهداف متعمد من قبل الطائرات المسيرة التابعة للجيش الإسرائيلي.

وأوضح الدقران أن جيش الاحتلال يرتكب المجازر والمذابح بحق المواطنين الفلسطينيين أثناء محاولتهم الحصول على المساعدات الإنسانية.

وأضاف أن الجيش الإسرائيلي أسقط 33 شهيدًا في اليوم السابق، كما ارتكب مجزرة جديدة اليوم أسفرت عن 15 شهيدًا آخرين.

وشدد على ضرورة أن تتم عملية توزيع المساعدات عن طريق المنظمات الأممية، وبالتحديد من خلال وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، التي تمتلك قوائم مفصلة بجميع المواطنين وتوزع المساعدات بشكل منظم وآمن.