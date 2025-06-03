نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جيش الإحتلال يعلن مقتل وإصابة 5 من عناصره في جباليا شمال قطاع غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الثلاثاء عن مقتل 3 جنود وإصابة إثنين آخرين إثر انفجار عبوة ناسفة خلال عمليات في جباليا شمال قطاع غزة.

ووفقًا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، قال الجيش في بيان له إن الجنود كانوا في كتيبة روتيم التابعة لـلواء جفعاتي، وأنهم كانوا يعملون ضمن فصيلة تابعة لل كتيبة المدرعة التاسعة أثناء الحادث في جباليا.

وبحسب التحقيق الأولي الذي أجراه الجيش الإسرائيلي، كان الجنود الخمسة في سيارة هامفي أثناء مرورهم على عبوة ناسفة مزروعة على الطريق، وكانوا يرافقون سيارة إطفاء تابعة للجيش، التي دخلت غزة لإطفاء ناقلة جند مدرعة اشتعلت فيها النيران لظروف غامضة.

وأشارت الصحيفة إلى أن عدد القتلى الإسرائيليين في الهجوم البري على قطاع غزة قد ارتفع إلى 423 قتيلًا نتيجة هذا الهجوم.