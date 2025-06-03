نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الخارجية الإيراني: الدبلوماسية بين إيران ومصر دخلت مرحلة جديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أن مستوى العلاقات بين إيران ومصر وصل إلى "مستوى غير مسبوق"، مشيرًا إلى أن الدبلوماسية بين البلدين قد دخلت مرحلة جديدة، حيث أصبح هناك تفاعل وتعاون سياسي غير مسبوق، بالإضافة إلى مستوى عالٍ من الثقة والاطمئنان بين الجانبين.

وقال عراقجي في منشور له عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، إنه سعيد بتواجده في القاهرة مرة أخرى، حيث أجرى لقاءات مهمة للغاية مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، ووزير الخارجية بدر عبد العاطي، مؤكدًا أن هذه اللقاءات جاءت بعد سنوات طويلة من التواصل المحدود.

وأضاف أنه باعتبار إيران ومصر قوتين فاعلتين في المنطقة، فإنه من مسؤولياتهما المشتركة الحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة.

كما أكد على أهمية الثقافة والحضارة العريقة لكلا البلدين في تعزيز علاقاتهما الثنائية.

وأشاد عراقجي بتجربته الشخصية في القاهرة، حيث أدى صلاته في مسجد سيدنا الحسين، وتناول العشاء في مطعم نجيب محفوظ التقليدي في خان الخليلي، برفقة عدد من الشخصيات المصرية البارزة، من بينهم وزراء الخارجية السابقين مثل عمرو موسى، نبيل فهمي، ومحمد العرابي، مشيرًا إلى أن المناقشات كانت مفيدة للغاية.