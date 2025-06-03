نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برنامج الأغذية العالمي: أكثر من مليونين في غزة يعانون الجوع الشديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد برنامج الأغذية العالمي أن أكثر من مليوني شخص في غزة يعانون من الجوع الشديد، مشيرًا إلى أن العديد منهم مهددون بالمجاعة.

وأوضح البرنامج أن انعدام الأمن والاضطرابات في المنطقة سيظلان تحديًا كبيرًا ما لم يتم توفير المزيد من المساعدات الغذائية.

ودعا البرنامج إلى ضرورة السماح بدخول المزيد من المساعدات إلى غزة وتوزيعها بسرعة لتخفيف الأزمة الإنسانية المتفاقمة.