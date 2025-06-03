نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التايمز البريطانية تكشف عن خليفة السنوار في قيادة حماس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت صحيفة التايمز البريطانية عن اسم عز الدين الحداد كخليفة محتمل لـ محمد السنوار في قيادة حركة حماس، حيث أُوكلت إليه مسئولية إعادة بناء البنية التحتية المدنية والعسكرية خلال فترات وقف إطلاق النار مع إسرائيل.

عز الدين الحداد: قائد ميداني

أفادت الصحيفة البريطانية أن الحداد، الذي يشغل حاليًا منصب قائد لواء شمال غزة، قد نجا من ست محاولات اغتيال، ومن المتوقع أن يتولى القيادة العسكرية لحركة حماس بعد محمد السنوار.

حسب المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، يعتبر عز الدين الحداد أحد الأعضاء البارزين في المجلس العسكري لحماس، وكان قد تولى قيادة كتائب عز الدين القسام في مدينة غزة منذ عام 2021، كما شغل منصب قائد لواء شمال غزة في نوفمبر 2023.

دور الحداد في المفاوضات والرهائن

كان الحداد مسؤولًا أيضًا عن ضمان سير عملية تسليم الرهائن الإسرائيليين بسلاسة، ويُقال إنه يسيطر على العديد من الأنشطة العسكرية لحركة حماس، بالإضافة إلى احتجازه لبعض الرهائن الإسرائيليين.

كما كان له دور بارز في اعتراض مقترحات المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف.

الحذر والسرية

الصحيفة أشارت إلى أن الحداد يتسم بالحذر الشديد في ظهوره علنًا أو في وسائل الإعلام، ويُقال إنه يحرص على التواصل المحدود مع الآخرين.

في السابق، تم رصد مكافأة قدرها 750 ألف دولار لمن يدلي بمعلومات عن مكانه.

رسالة مهمة لأسرته وأعدائه

تستمر الصحيفة في تسليط الضوء على أهمية عز الدين الحداد كأحد أبرز القيادات في حماس، وتسلط الضوء على كيفية إدارته للمفاوضات والأعمال العسكرية بشكل سري، مما يعزز من نفوذه في الحركة.