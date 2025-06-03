نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس بعثة الحج يتفقد مخيمات حجاج القرعة بعرفات ومنى ويكشف عن تجهيزات حديثة لضمان راحة ضيوف الرحمن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أجرى مساعد وزير الداخلية للشؤون الإدارية، والرئيس التنفيذي لبعثة الحج المصرية، جولة تفقدية ميدانية داخل مخيمات حجاج القرعة بمشعري عرفات ومنى، للاطمئنان على جاهزية الخدمات والإمكانات المقدمة لضيوف الرحمن، وذلك في إطار استعدادات وزارة الداخلية لتصعيد الحجاج إلى صعيد عرفات الطاهر غدًا الأربعاء.

خدمات جديدة لضمان الراحة: تكييفات ومرافق مطورة واستراحات للكراسي المتحركة

وخلال جولته، كشف رئيس بعثة الحج عن تجهيزات نوعية جديدة تم توفيرها لحجاج القرعة، شملت تركيب تكييفات "فريون" ومراوح إضافية، فضلًا عن توفير "صوفا بد" مريحة، ومخدات وأغطية، إلى جانب تطوير شامل للمرافق الصحية داخل المخيمات، بما في ذلك تجهيز حمامات وممرات خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة ومستخدمي الكراسي المتحركة.

كما تم إنشاء استراحات مكيفة للجلوس، بهدف التخفيف من آثار الطقس الحار وضمان الراحة الكاملة للحجاج خلال أداء مناسكهم.

مواقع متميزة للمخيمات قرب مسجد نمرة وجسر الجمرات

وأكد رئيس البعثة أن وزارة الداخلية نجحت في التنسيق مع السلطات السعودية لتوفير مواقع متميزة لحجاج القرعة، حيث تم اختيار مواقع المخيمات بعناية في مشعر عرفات بالقرب من مسجد نمرة، مما يسهل على الحجاج أداء صلاتي الظهر والعصر جمعًا وقصرًا في هذا الموضع المبارك.

وفي مشعر منى، تم اختيار مواقع قريبة من جسر الجمرات، وذلك لتيسير أداء شعيرة رمي الجمرات خلال أيام التشريق، وضمان راحة الحجاج أثناء تنقلهم بين المشاعر.

رفع كفاءة المخيمات وتوفير خدمات غذائية متكاملة وعالية الجودة

كما تفقد رئيس بعثة الحج مخيمات مشعر منى، والتي تم الانتهاء من تجهيزها بالكامل لاستقبال الحجاج خلال المبيت في أيام التشريق.

وشملت التحسينات رفع كفاءة التهوية من خلال إضافة أعداد كبيرة من المراوح والتكييفات، إلى جانب التكييفات المركزية التي تغطي جميع مناطق الإقامة.

وتم تجهيز المخيمات بمطابخ متطورة لإعداد الوجبات الساخنة، حيث تم التأكيد على جودة الطعام المقدم، وتنوعه بما يفي بجميع الاحتياجات الغذائية لضيوف الرحمن، مع ضمان قرب نقاط التغذية من المخيمات لتسهيل حصول الحجاج على وجباتهم.

اهتمام خاص بالخدمة الغذائية وتحديد دقيق لخطوط السير

وأشار رئيس البعثة إلى أن وزارة الداخلية أولت اهتمامًا خاصًا بالخدمة الغذائية، حيث تم اختيار الوجبات المقدمة بناءً على معايير دقيقة، لتشمل كافة العناصر الغذائية اللازمة لصحة الحاج أثناء فترة إقامته في عرفات ومنى.

وفيما يخص النقل، خصصت بعثة القرعة حافلات حديثة ومكيفة لنقل الحجاج إلى صعيد عرفات، وتم تزويد هذه الحافلات بأجهزة تتبع وتحديد المواقع "GPS"، لمتابعة مسار الرحلات وضمان التزام السائقين بخطوط السير المحددة، بالإضافة إلى إمكانية التدخل الفوري في حال الخروج عن الطريق المخطط له.

وزارة الداخلية تؤكد استمرار تطوير الخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام

وأكد رئيس بعثة الحج على التزام وزارة الداخلية بمواصلة تحسين مستوى الخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام، من خلال تحديث المرافق، وتوفير بيئة آمنة ومريحة للحجاج، بما يعكس اهتمام الدولة برعاية أبنائها خلال أدائهم لهذه الشعيرة المقدسة، ويضمن لهم حجًا ميسّرًا وآمنًا في ظل متابعة مستمرة واستعدادات متكاملة في كافة مراحل الحج.