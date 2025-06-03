العالم اليوم - الجيش الروسي يعلن السيطرة على بلدة في منطقة سومي الأوكرانية

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 3 يونيو 2025 01:25 مساءً - أعلنت روسيا، اليوم الثلاثاء، سيطرتها على بلدة في مقاطعة سومي الأوكرانية هي الأحدث في سلسلة من القرى التي نجحت في السيطرة عليها قرب الحدود بين البلدين فيما تخشى كييف من هجوم واسع النطاق فيها.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن الجيش سيطر على بلدة أندرييفكا الواقعة على بعد 5 كيلومترات من الحدود.

وجاء في بيان وزارة الدفاع أنه "نتيجة للعمليات الهجومية، حررت وحدات من قوات مجموعة الشمال الروسية بلدة أندرييفكا في مقاطعة سومي".

وأضافت الوزارة أن المجموعة استهدفت تجمعات القوى البشرية، والمعدات العسكرية للواءين هجوميين آليين محمولين جوًا تابعين للقوات الأوكرانية، ولواء للدفاع الإقليمي، في مناطق نوفايا سيش، ويوناكوفكا، وكورتشاكوفكا، وإسكريسكوفشينا، وسادكي في مقاطعة سومي.

وأضاف البيان أن "القوات الأوكرانية خسرت أكثر من 230 جنديًا، و8 مركبات قتالية مدرعة، و6 سيارات، و4 قطع مدفعية ميدانية، كما تم تدمير مستودعين للذخيرة".