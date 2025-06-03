العالم اليوم - الموت يغيب الفنانة المصرية القديرة سميحة أيوب

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 3 يونيو 2025 11:21 صباحاً - غيّب الموت، اليوم الثلاثاء، الفنانة المصرية القديرة سميحة أيوب عن عمر ناهز 93 عامًا، وذلك بعد تاريخ فني طويل.

وأعلن الفنان منير مكرم، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، وفاة الفنانة سميحة أيوب من خلال حسابه في فيسبوك.

وتعد الفنانة سميحة أيوب صاحبة أطول مسيرة فنية في تاريخ السينما العربية، وكانت بدايتها الاحترافية من خلال فيلم المتشردة عام 1947.

وللفنانة المعروفة بلقب "سيدة المسرح العربي" الكثير من البصمات في التمثيل المسرحي والسينمائي والتلفزيوني، لكنها تميزت بأدائها المسرحي وقدمت أكثر من 100 عرض منها (سكة السلامة) و(السبنسة) و(رابعة العدوية) و(دماء على ستار الكعبة) و(سقوط فرعون) و(الفتى مهران).

وتركت أيوب، التي ولدت عام 1932، حضورًا واسعًا في المسرح والسينما والتلفزيون، وأثرى اسمها المشهد الثقافي في مصر والعالم العربي.

وتنقلت بين خشبة المسرح وعدسات السينما والتلفزيون، وتمكنت من أن تترك أثرًا كبيرًا من خلال أدائها المتقن وقدرتها على تقمص الشخصيات المركبة.

وامتدت مشاركاتها لعقود متواصلة، تعاونت خلالها مع نخبة من المخرجين والكتّاب الكبار في مصر والعالم العربي.