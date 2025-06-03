العالم اليوم - عباس عراقجي: نحترم شؤون لبنان الداخلية ولا نتدخل فيها

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 3 يونيو 2025 10:25 صباحاً - أكد وزير الخارجية الايرانية عباس عراقجي، اليوم الثلاثاء، أن بلاده تحترم شؤون لبنان الداخلية ولا تتدخل فيها.

وقال وزير الخارجية الإيراني من مطار بيروت: "نحن نولي أهمية بالغة لاستقلال لبنان وسيادته ووحدة أراضيه".

ونقلت "الوكالة الوطنية للإعلام" عن عراقجي قوله في مطار بيروت: "زيارتي لبنان تأتي في إطار الجولة الإقليمية التي أقوم بها".

وأردف قائلا "في السياسة الخارجية لإيران نضع في سلم أولوياتنا دول الجوار ودول غرب آسيا. سألتقي اليوم رئيس الجمهورية (اللبنانية) ورئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة ووزير الخارجية".

وأضاف: "لطالما دعمنا سيادة لبنان ووحدة أراضيه في كل المراحل وما زلنا ندعمه في ظل الظروف الحالية الصعبة. نأمل فتح صفحة جديدة في العلاقات مع لبنان على أساس الاحترام المتبادل ونحن نحترم شؤونه الداخلية ولا نتدخل فيها".

ووصل عراقجي إلى بيروت قادما من مصر، في زيارة رسمية يجري خلالها محادثات مع كبار المسؤولين.