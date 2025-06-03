العالم اليوم - مصادر طبية بغزة: مقتل 24 شخصا قرب مركز المساعدات الأميركي

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 3 يونيو 2025 09:24 صباحاً - أفادت مصادر طبية في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، بسقوط 24 قتيلا وإصابة أكثر من 200 إثر قصف وإطلاق للنار على مواطنين كانوا متوجهين لمركز المساعدات الأميركي غربي مدينة رفح.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة في بيان إن 24 شخصا قتلوا خلال انتظارهم توزيع المساعدات فجر اليوم الثلاثاء، مضيفة أن أكثر من 200 شخصا أصيبوا جراء إطلاق النار.

من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي إن "جنودنا أطلقوا نيرانا تحذيرية على حشود انحرفت عن طرق الوصول المحددة إلى موقع توزيع المساعجدات في غزة".

وأضاف "نجري تحقيقات حول التقارير التي تتحدث عن وقوع إصابات في صفوف حشود متوجهة إلى نقطة توزيع المساعدات".

وأوضح "طلقاتنا التحذيرية كانت على بُعد نصف كيلومتر تقريبًا من موقع توزيع المساعدات الإنسانية باتجاه عدد من المشتبه بهم الذين تقدموا نحو القوات بطريقة شكلت تهديدًا لهم".

وفي وقت سابق الثلاثاء، أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الثلاثاء، بسقوط أكثر من 15 قتيلا وعدد من المصابين جراء إطلاق الجيش الإسرائيلي النار على النازحين خلال انتظارهم للمساعدات الأميركية غرب رفح.

كما أفادت وسائل الإعلام بمقتل 6 أشخاص وإصابة آخرين بجروح جراء قصف إسرائيلي استهدف خيام نازحين في منطقة أصداء غرب خان يونس، ومنطقة البركة في دير البلح وسط القطاع.

من ناحيتها، ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن 5 فلسطينيين قتلوا مساء الاثنين في قصف إسرائيلي على مدينة غزة.

وأشارت إلى أن القوات الإسرائيلية قصفت منزلا لعائلة النديم في حي تل الهوى جنوبي مدينة غزة، ما أدى إلى مقتل 5 مواطنين وإصابة آخرين.

كما قصفت مدفعية الجيش الإسرائيلي قرية المصدر جنوب شرقي مخيم المغازي، وسط القطاع، فيما نسف جنود الاحتلال منازل في منطقة القرارة شمال مدينة خان يونس جنوب القطاع.

ومنذ السابع من أكتوبر 2023، بدأت القوات الإسرائيلية هجوما واسع النطاق على قطاع غزة أسفر عن مقتل 54,470 مواطنا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 124,693 آخرين.

وتعد هذه الحصيلة غير نهائية، حيث لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.