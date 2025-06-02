نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السيسي يبحث مع مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية التعاون في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية ونزع السلاح بالشرق الأوسط في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم رافاييل جروسي، مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وذلك بحضور الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، واللواء حسن رشاد، رئيس جهاز المخابرات العامة.

الاستخدامات السلمية للطاقة النووية

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير محمد الشناوي، أن الرئيس أعرب في مستهل اللقاء عن تقدير مصر للدور المهم الذي تضطلع به الوكالة الدولية للطاقة الذرية في دعم منظومة عدم الانتشار النووي ونزع السلاح، بما يسهم في تعزيز السلام والأمن الدوليين، إلى جانب تعظيم الاستفادة من الاستخدامات السلمية للطاقة النووية.

وأكد الرئيس السيسي أن مصر كانت ولا تزال في طليعة الدول الداعمة لقضايا نزع السلاح النووي، إيمانًا منها بهدف الوصول إلى عالم خالٍ من الأسلحة النووية. وشدد سيادته على أهمية إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط، مؤكدًا تطلع مصر إلى قيام الوكالة الدولية بدور أكبر في دعم الجهود الرامية إلى تحقيق عالمية معاهدة عدم الانتشار النووي، وإخلاء المنطقة من هذه الأسلحة الخطيرة.

من جانبه، ثمّن مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية الدور المصري الفاعل والتاريخي في مجال نزع السلاح، مشيدًا بالجهود المستمرة التي تبذلها مصر على الساحة الدولية لدعم منظومة السلام والأمن.

تطورات الأوضاع الإقليمية على مائدة الحوار

كما تطرق اللقاء إلى تطورات الأوضاع الإقليمية، حيث استعرض الرئيس جهود مصر المكثفة لاستعادة الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، مشددًا على أهمية تبني مقاربة شاملة للتعامل مع مختلف قضايا الأمن الإقليمي، بما يعزز الاستقرار في المنطقة ويخدم المصالح المشتركة للشعوب.