نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الدفاع الأوكراني: الوفد الأوكراني اقترح على ممثلي روسيا عقد اجتماع آخر في نهاية يونيو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن وزير الدفاع الأوكراني رستم عميروف أن كييف اقترحت على روسيا خلال مفاوضات إسطنبول عقد لقاء بين 20 و30 يونيو الجاري.

وأشار عميروف خلال مؤتمر صحفي: "لقد اقترحنا على الجانب الروسي عقد لقاء في نهاية هذا الشهر، بين 20 و30 يونيو".

وأفاد المتحدث باسم الخارجية التركية أونجو كيجيلي بأن الجولة الثانية من مفاوضات وفدي روسيا وأوكرانيا في إسطنبول انتهت "ليس بشكل سلبي".

وكان مصدر قد أخبر وكالة "نوفوستي" سابقا أن المفاوضات استمرت لأكثر من ساعة، وأجرى الوفدان محادثاتهما باللغة الروسية