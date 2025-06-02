البيت الأبيض يقول إنه أرسل مقترحا «مقبولا» إلى إيران بشأن اتفاق نووي

- طهران تقول إنها سترد إذا «استغل» الاوروبيون تقرير «الذرية» لأغراض «سياسية واشنطن ـ طهران ـ وكالات: أرسلت الولايات المتحدة الى إيران مقترحا بشأن اتفاق نووي وصفه البيت الأبيض بأنه «مقبول» و«من مصلحتها» قبوله، بحسب وسائل إعلام أميركية. ويأتي هذا بعد تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية اتهم طهران بتسريع وتيرة إنتاج اليورانيوم العالي التخصيب. وأعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أنه تلقّى «عناصر مقترح أميركي. وأوردت صحيفة نيويورك تايمز أن كارولاين ليفيت المتحدثة باسم البيت الأبيض قالت «أرسل المبعوث الخاص ويتكوف اقتراحا مفصلا ومقبولا للنظام الإيراني، ومن مصلحته قبوله». وأشارت الصحيفة نقلا عن مسؤولين مطلعين على المحادثات الدبلوماسية أن الاقتراح عبارة عن سلسلة من النقاط الموجزة وليس مسودة كاملة. ويدعو الاقتراح إيران إلى وقف جميع أنشطة تخصيب اليورانيوم ويقترح إنشاء تجمع إقليمي لإنتاج الطاقة النووية يضم إيران والمملكة العربية السعودية ودولا عربية أخرى، بالإضافة إلى الولايات المتحدة. من ناحيته حذر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الأحد من أن بلاده سترد إذا «استغلت» الدول الأوروبية لأهداف «سياسية» تقريرا للوكالة الدولية للطاقة الذرية اتهم طهران بتسريع وتيرة إنتاج اليورانيوم عالي التخصيب. وأفادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأن إيران سرعت وتيرة إنتاج اليورانيوم المخصّب بنسبة 60 في المئة القريبة من مستوى 90% المطلوب للاستخدام العسكري، وذلك في تقرير غير معدّ للنشر اطلعت عليه وكالة فرانس برس قبل أسبوع من اجتماع مجلس محافظي الوكالة في فيينا. وقال عراقجي في بيان إنه أكد في مكالمة هاتفية مع المدير العام للوكالة رافايل غروسي أن «إيران سترد بشكل مناسب على أي تحرك غير لائق من جانب الأطراف الأوروبية» في إشارة إلى بريطانيا وفرنسا وألمانيا.

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