كامل إدريس يؤدي اليمين رئيسا لوزراء السودان

الخرطوم ـ العُمانية: أدى كامل إدريس اليمين الدستورية رئيسًا جديدًا للوزراء في السودان أمام رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان وفقًا لوكالة الأنباء السودانية «سونا».
وأشارت وكالة الأنباء (سونا) إلى أن كامل إدريس أدى اليمين أمام رئيس مجلس السيادة الانتقالي، بحضور الأمين العام لمجلس السيادة محمد الغالي علي يوسف، ورئيس الجهاز القضائي بولاية البحر الأحمر ممثلا لرئيس القضاء.
ويأتي تعيين كامل رئيسا للوزراء، بعدما أصدر رئيس مجلس السيادة في السودان في 19 من مايو الجاري مرسومًا دستوريًّا بتعيين كامل إدريس رئيسًا للوزراء.
وظل منصب رئيس الوزراء شاغرا منذ الإطاحة بعبد الله حمدوك بموجب القرارات التي اتخذها البرهان في أكتوبر 2021، وتضمنت حل مجلسي السيادة والوزراء.
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