غارات «إسرائيلية» مكثفة على غزة و«خزاعة» تسوى بالأرض

القدس المحتلة ـ دوت الخليج ـ وكالات: تواصل قوات الاحتلال «الإسرائيلي» حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزَّة، حيث شنَّت غارات مكثفة، في حين سوى العدوان «الإسرائيلي» بلدة خزاعة بكاملها بالأرض. وشنَّ جيش الاحتلال غارات جويَّة وقصفًا مدفعيًّا جنوب شرق مدينة دير البلح وسط قطاع غزَّة، وقيزان النجار وقيزان أبو رشوان قرب مدينة خان يونس جنوب القطاع. كما استهدفت قوات الاحتلال «الإسرائيلي» المناطق الجنوبية من مدينة خان يونس بقصف جوِّي ومدفعي. واستشهد 13 فلسطينيًّا ـ بينهم 3 أطفال ـ وإصابة آخرين إثر قصف من مسيّرة «إسرائيلية» على خيمة تؤوي نازحين في منطقة مواصي القرارة شمال غرب مدينة خان يونس. ونفَّذ جيش الاحتلال عمليات نسف للمباني في محيط ما يعرف بمحور موراغ شمال رفح جنوب القطاع. في غضون ذلك أعلنت بلدية بلدة خزاعة شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزَّة، أن البلدة أصبحت منطقة منكوبة بالكامل، نتيجةً للاستهداف «الإسرائيلي» المباشر والمتواصل الذي طال مختلف مكونات الحياة فيها وأخرجها عن الخدمة. وأكدت البلدية في تصريحات صحفية أن جيش الاحتلال «الإسرائيلي» سوَّى جميع البيوت في الأرض، وأخرج المرافق الصحية والتعليمية عن الخدمة. وأشارت إلى تدمير الاحتلال الطرق والبنية الأساسية، بينما أجبرت قوات الاحتلال السكان على النزوح تحت القصف والنار. وشددت البلدية أن ما تتعرض له بلدة خزاعة هو انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني، وجريمة مستمرة، مُبينةً أن حجم الدمار في البلدة يفوق كل التقديرات، ويجعلها خارج نطاق الخدمة بشكلٍ كامل.

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