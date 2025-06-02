روسيا تسقط 162 مسيّرة أوكرانيّة
أسقطت القوات الروسية 162 مسيّرة أوكرانيّة الليلة الماضية غالبيتها فوق منطقتي كورسك وبيلغورود الحدوديتين مع أوكرانيا في الوقت الذي ينتظر فيه انطلاق جولة جديدة من المباحثات المباشرة بين موسكو وكييف في إسطنبول.
وأفادت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها بأن أنظمة الدفاع الجوي تمكنت من تدمير وإسقاط 162 طائرة أوكرانية منها 57 طائرة مسيّرة تم إسقاطها فوق أراضي مقاطعة كورسك، و31 فوق أراضي مقاطعة بيلغورود، و27 فوق أراضي مقاطعة ليبيتسك، و16 فوق أراضي مقاطعة فورونيج، و11 طائرة بدون طيار - فوق أراضي مقاطعة بريانسك".
بالإضافة إلى 11 مسيّرة تم إسقاطها فوق أراضي مقاطعة ريازان، و6 مسيّرات فوق أراضي مقاطعة أوريول، وطائرتان دون طيار، فوق أراضي جمهورية القرم، وطائرة دون طيار واحدة، فوق أراضي مقاطعة تامبوف.
يُشار إلى أن أوكرانيا تطلق بانتظام مسيّرات باتجاه روسيا ردًّا على هجمات جوية يومية على أراضيها.
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