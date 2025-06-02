نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محلل سياسي: انتخاب نافروتسكي رئيسا لبولندا قد ينتهي بانتخابات برلمانية مبكرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أشار المحلل السياسي البولندي مارك ميشكيفيتش إلى احتمال إجراء انتخابات برلمانية مبكرة في بولندا عقب فوز كارول نافروتسكي مرشح المعارضة، في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية.

وأضاف ميشكيفيتش في حديث لوكالة "نوفوستي" الروسية أن بولندا ستشهد حالة ازدواجية في السلطة، إذ تظل الحكومة والبرلمان تحت إدارة رئيس الوزراء دونالد تاسك، في حين ينتمي الرئيس الجديد إلى حزب المعارضة "القانون والعدالة" بقيادة ياروسواف كاتشينسكي، مما يعقد تمرير القوانين ويعيق إدارة الدولة بشكل فعال.

ووفقا له فإن حزب "القانون والعدالة" يسعى إلى استغلال هذا الوضع لتشكيل حكومة جديدة عبر الدعوة إلى انتخابات برلمانية مبكرة، معربا عن اعتقاده بأن كاتشينسكي يمتلك فرصا جيدة لتحقيق ذلك.

ولفت إلى أن الحزب يملك عدة خيارات لتكوين أغلبية برلمانية، منها تحالف محتمل مع كتلة "الاتحاد" القومية التي حصل مرشحها في الجولة الأولى على نسبة مقبولة من الأصوات، بالإضافة إلى احتمال انشقاق بعض أعضاء الائتلاف الحاكم الحالي، خاصة وزير الدفاع فلاديسلاف كوسينياك-كاميش، الذي يقود حزب الفلاحين البولندي.

واختتم ميشكيفيتش تصريحاته بالتأكيد على أن الانتخابات البرلمانية المقبلة مقررة عام 2027، لكن من غير المرجح أن ينتظر كاتشينسكي حتى ذلك الحين.

وبحسب بيانات اللجنة الوطنية للانتخابات، فقد حصل نافروتسكي مرشح المعارضة على 50.89% من أصوات الناخبين في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي جرت يوم الأحد، متغلبا على ممثل الائتلاف الحاكم رافاو تشاسكوفسكي الذي نال 49.11% من الأصوات