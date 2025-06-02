العالم اليوم - وزير خارجية مصر: علاقتنا مع إيران تهدف لخفض التصعيد الإقليمي

انتم الان تتابعون خبر وزير خارجية مصر: علاقتنا مع إيران تهدف لخفض التصعيد الإقليمي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 2 يونيو 2025 04:21 مساءً - أكد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، أن مصر توظف علاقاتها مع دول الجوار وخاثة إيران من أجل خفض التصعيد في المنطقة، مشددا على أن القاهرة معنية بشكل مباشر بعدم انزلاق الشرق الأوسط إلى صراع ممتد يهدد استقراره وأمن شعوبه.

وأضاف عبد العاطي، في رده على سؤال لقناة "دوت الخليج" خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الإيراني عباس عراقجي، أن هناك توجيهات واضحة من الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن تستمر مصر في أداء دورها كركيزة أساسية للاستقرار الإقليمي.

وافت إلى أن الأزمات المتعددة التي تمر بها المنطقة لا يمكن لأي دولة بمفردها التصدي لها، نظرا لطبيعة التحديات والتهديدات التي وصفها بـ"الوجودية".

ورحب الوزير المصري بانفتاح إيران على دول الخليج ودول الجوار، معتبرا أن أمن الخليج هو جزء لا يتجزأ من أمن مصر القومي.

وأشار إلى أن القاهرة تستغل علاقاتها الطيبة مع طهران في هذا الإطار، من أجل تحقيق الاستقرار وتعزيز الأمن الإقليمي.

وأكد عبد العاطي في ختام تصريحاته أن مصر ستواصل تحركاتها الدبلوماسية لتقريب وجهات النظر وتخفيف حدة التوترات، بما ينسجم مع رؤيتها الاستراتيجية القائمة على دعم الحلول السياسية وتغليب منطق الحوار.