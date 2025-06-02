العالم اليوم - stc تعزز جاهزيتها الرقمية لخدمة الحجاج

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 2 يونيو 2025 04:21 مساءً - في إطار استعداداتها لموسم الحج، أعلنت مجموعة stc عن رفع جاهزية بنيتها التحتية الرقمية، استعدادا لاستقبال الأعداد المليونية من الحجاج، وضمان توفير خدمات اتصالات متقدمة وآمنة.

وتركز خطة المجموعة على مواكبة النمو الكبير في حركة البيانات، وتحسين التغطية في المواقع ذات الضغط العالي، بما يضمن تجربة اتصال سلسة ومتميزة لضيوف الرحمن.

واستفادت stc من خبراتها التشغيلية خلال موسم الحج السابق وموسم العمرة هذا العام، حيث أجرت تحليلا شاملا لبيانات الأداء، شمل أكثر من 350 موقعا. وجاءت هذه الخطوات بهدف استيعاب زيادة متوقعة في حركة البيانات تصل إلى 30 في المئة.

تعزيز شبكات الجيل الخامس والرابع

وسعّت stc نطاق شبكة الجيل الخامس عبر ترقية أكثر من 35 موقعا، ما ساهم في رفع سرعات الاتصال وتحسين التغطية، خصوصا في المناطق ذات الكثافة المرتفعة. كما واصلت جهود تطوير شبكة الجيل الرابع عبر تحديث أكثر من 83 موقعا، وتفعيل تقنية VoLTE التي توفر جودة عالية في المكالمات الصوتية والمرئية.

دعم ميداني متكامل

في المشاعر المقدسة، أنشأت stc 11 وحدة لوجستية و99 مركز صيانة، تعمل على مدار الساعة لضمان استمرارية الخدمات بأعلى كفاءة. كما نشرت 77 عربة متنقلة لتعزيز التغطية في المواقع التي يصعب تنفيذ توسعة ثابتة فيها، وأضافت 21 موقعاً جديداً لتحسين جودة الاتصال.

حلول ذكية مدعومة بالذكاء الاصطناعي

وظّفت stc تقنيات الذكاء الاصطناعي لتقديم إرشادات تفاعلية للحجاج بلغات متعددة، عبر طاولة ذكية تُعد من الأكبر عالمياً، مما يسهل على الحجاج الحصول على معلومات المناسك بطريقة مبسطة ومبتكرة.

ولدعم الجهود الحثيثة لمجموعة stc خلال موسم الحج، تقدم الشركات التابعة للمجموعة العديد من الحلول والخدمات الرقمية المتقدمة، ومن أبرزها:

باقة "مناسك " التي تتيح اتصالا فوريا عبر شبكة LTE مع أولوية على الشبكة وتحديد المواقع وتبادل الوسائط.

التي تتيح اتصالا فوريا عبر شبكة LTE مع أولوية على الشبكة وتحديد المواقع وتبادل الوسائط. باقة "ميقات " التي توفر اتصالاً مشفراً باستخدام شبكة تترا، لتسهيل التواصل بين فرق العمل.

التي توفر اتصالاً مشفراً باستخدام شبكة تترا، لتسهيل التواصل بين فرق العمل. منصة إدارة الأحداث (EMP) التي تتيح ربط العمليات وتحسين الاستجابة من خلال غرف تحكم ذكية وبيانات لحظية.

خدمة إدارة أجهزة التوجيه (MRS) لدعم الشبكات لدى الشركات والجهات الحكومية عن بُعد.

لدعم الشبكات لدى الشركات والجهات الحكومية عن بُعد. خدمة SD-WAN لربط الفروع والشبكات بمركز البيانات أو التطبيقات السحابية، مع مراقبة الأداء وخفض التكاليف التشغيلية.

لربط الفروع والشبكات بمركز البيانات أو التطبيقات السحابية، مع مراقبة الأداء وخفض التكاليف التشغيلية. خدمات Wi-Fi مُدار توفر اتصالاً آمناً وقوياً في المواقع التي تحتاج تغطية عالية الأداء.

توفر اتصالاً آمناً وقوياً في المواقع التي تحتاج تغطية عالية الأداء. حلول المراقبة الذكية (AI CCTV) عبر تركيب 1123 كاميرا داخلية وخارجية مدمجة مع منصة تحليل بالفيديو لتعزيز الأمن والكفاءة التشغيلية.

عبر تركيب 1123 كاميرا داخلية وخارجية مدمجة مع منصة تحليل بالفيديو لتعزيز الأمن والكفاءة التشغيلية. مركبات الاستجابة السريعة المجهزة بتقنيات اتصال وراوترات وشاشات وشبكات Wi-Fi وتقنية VSAT، لضمان استمرارية الخدمات في الحالات الطارئة.

أرقام من استعدادات stc لموسم الحج