نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل| "أزمة غزة" تصعيد متزايد وموقف بريطاني صارم.. ستارمر يحذر من كارثة إنسانية ولندن تعلّق اتفاقية التجارة مع إسرائيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصعيد الأوضاع في غزة وموقف بريطاني حازم: ستارمر يحذر من "وضع لا يُطاق" ويدعو لتدخل عاجل

في تصريحات قوية تعكس حجم القلق المتزايد في الأوساط البريطانية، أكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، اليوم الإثنين، أن الوضع في غزة "يزداد سوءًا يومًا بعد يوم"، مشددًا على أن الأزمة وصلت إلى مستويات لا يمكن تحملها، في ظل نقص حاد في المساعدات الإنسانية الأساسية التي يحتاجها سكان القطاع.

وقال ستارمر للصحفيين في اسكتلندا: "الوضع لا يُطاق في غزة، ويزداد سوءًا بشكل مقلق.. ولهذا نحن نعمل مع حلفائنا لضمان وصول المساعدات الإنسانية الضرورية بسرعة وبكميات كافية".

الحكومة البريطانية تندد بسياسات إسرائيل العسكرية: استدعاء السفيرة الإسرائيلية وتعليق محادثات التجارة الحرة

في تطور لافت يعكس موقفًا أكثر تشددًا، كانت الحكومة البريطانية قد استدعت السفيرة الإسرائيلية في لندن، تسيبي حوتوفلي، في 20 مايو الماضي، للاحتجاج على توسيع العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة، وهو ما وصفه وزير الخارجية البريطاني دافيد لامي بأنه:

لا يمكن تبريره أخلاقيًا.. هذه ليست الطريقة لاستعادة الرهائن

وأوضح لامي أن الحكومة البريطانية "لا يمكن أن تقف مكتوفة الأيدي أمام ممارسات إسرائيل في غزة"، مشيرًا إلى أن أسلوب إدارة الحرب الحالية "يضر بالعلاقات الثنائية بين البلدين"، في إشارة إلى تدهور العلاقات البريطانية-الإسرائيلية على خلفية الحرب.

عاجل| "أزمة غزة" تصعيد متزايد وموقف بريطاني صارم.. ستارمر يحذر من كارثة إنسانية ولندن تعلّق اتفاقية التجارة مع إسرائيل

تصعيد غير مسبوق وندرة المساعدات:

لامي: "الوضع كارثي.. لا طعام ولا دواء".. وفي كلمة له أمام مجلس النواب البريطاني، أضاف لامي: "ما يحدث الآن في غزة هو تطرف خطير وندينه بأقوى العبارات.. حكومة نتنياهو تخطط لإجلاء الفلسطينيين من منازلهم وتوفر لهم أقل القليل من المساعدات".

وأكد أن الوضع الإنساني في القطاع كارثي، مع غياب شبه تام للإمدادات الغذائية والدوائية، مما يزيد المخاوف من تفاقم الكارثة الإنسانية.

خطوات تصعيدية بريطانية ضد إسرائيل:

تعليق محادثات التجارة الحرة: قرار سياسي جريء

وفي خطوة تصعيدية تعكس موقفًا بريطانيًا متقدمًا تجاه ما يجري في غزة، أعلن وزير الخارجية تعليق المفاوضات الجارية حول اتفاقية التجارة الحرة مع إسرائيل، مشيرًا إلى أن هذا القرار يأتي احتجاجًا على الوضع الإنساني الخطير في القطاع.

موقف بريطاني تحت المجهر: هل تتحرك لندن أكثر؟

تعكس التصريحات البريطانية الأخيرة تحولًا مهمًا في لهجة لندن تجاه الحرب في غزة، وسط تساؤلات عن إمكانية اتخاذ مزيد من الإجراءات الدبلوماسية أو حتى فرض عقوبات، في حال استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية.

تظل الأنظار موجهة نحو لندن، في انتظار ما إذا كانت هذه المواقف ستترجم إلى خطوات عملية ملموسة تعزز الضغط الدولي لوقف النزيف في غزة.