نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل|أوكرانيا تؤكد استعدادها لخطوات "كبيرة" نحو السلام وسط مفاوضات إسطنبول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في ظل التصعيد المستمر بين روسيا وأوكرانيا، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن بلاده مستعدة لاتخاذ "الخطوات الضرورية" لتحقيق السلام، مشددًا على أهمية الحوار الدبلوماسي والضغط الدولي لضمان فرص نجاح المفاوضات الجارية في إسطنبول.

زيلينسكي: مستعدون لتحقيق السلام.. لكن بشروط

خلال اجتماع مع قادة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في ليتوانيا، قال زيلينسكي: "نحن مستعدون لاتخاذ الخطوات الضرورية لتحقيق السلام، ولكن إذا قوّضت روسيا محادثات إسطنبول ولم تسفر عن نتيجة، ستكون هناك حاجة ماسة إلى فرض عقوبات جديدة".

وأشار الرئيس الأوكراني إلى أن بلاده تتعامل مع الوضع بحذر، لكن مع إرادة واضحة لإنهاء الصراع بالطرق السلمية، إذا التزمت موسكو بالجدية المطلوبة.

جولة جديدة من المفاوضات في إسطنبول

انطلقت في قصر تشيراغان بمدينة إسطنبول جولة جديدة من المفاوضات المباشرة بين وفدي روسيا وأوكرانيا، وسط أجواء مشوبة بالحذر والأمل في آن واحد.

الوفد الأوكراني: أعرب عن رغبته في اتخاذ "خطوات كبيرة" نحو السلام، مشددًا على ضرورة تجاوز الاشتراطات السابقة التي طرحتها موسكو.

الوفد الروسي: وصل إلى إسطنبول استعدادًا للمحادثات التي انطلقت ظهر اليوم بتوقيت أبوظبي، وسط ترقب دولي لمخرجات هذه الجولة.

التنسيق الأوكراني مع الحلفاء الأوروبيين

أكدت وزارة الخارجية الأوكرانية أن الوفد المفاوض التقى ممثلين عن إيطاليا، وألمانيا، والمملكة المتحدة في إسطنبول قبيل الجلسة مع الروس.

وذكر المتحدث باسم الخارجية غورغي تيخيي أن هذه اللقاءات جاءت لتنسيق المواقف وتوحيد الرؤية الأوروبية-الأوكرانية قبل بدء المباحثات مع موسكو.

الأنظار تتجه إلى إسطنبول

في وقت تتزايد فيه الضغوط الدولية لإنهاء الحرب، تظل المفاوضات في إسطنبول فرصة حاسمة لتحقيق اختراق في الأزمة، رغم التحديات الكبيرة التي تواجه الأطراف. العالم يترقب:

