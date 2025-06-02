نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استشهاد طفل فلسطيني متأثرًا بإصابته في قصف الاحتلال الإسرائيلي على دير البلح.. وإبادة عائلته بالكامل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استشهد الطفل الفلسطيني محمد حسين عقيلان، صباح اليوم الاثنين، متأثرًا بجراحه التي أُصيب بها جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي الحربية منزل عائلته في دير البلح، وسط قطاع غزة، قبل يومين.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، أن الطفل عقيلان هو الناجي الأخير من عائلته، حيث أُبيدت أسرته بالكامل في القصف الإسرائيلي، لتُمحى بذلك عائلة عقيلان بشكل كامل من السجل المدني الفلسطيني، في جريمة جديدة تُضاف إلى سجل المجازر الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

ويأتي استشهاد الطفل محمد ضمن سلسلة الجرائم المستمرة التي يرتكبها الاحتلال بحق المدنيين في قطاع غزة، والتي أسفرت عن سقوط آلاف الشهداء والجرحى، غالبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بداية العدوان الإسرائيلي على القطاع في 7 أكتوبر 2023.

وفي سياق متصل، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 9 فلسطينيين خلال اقتحام بلدة دورا جنوب مدينة الخليل، في إطار حملات الاعتقال والمداهمات التي تنفذها قوات الاحتلال بشكل يومي في مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة.