نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاحتلال الإسرائيلي ينفذ عمليات نسف واسعة للأحياء السكنية في خان يونس بقطاع غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الإثنين، عمليات نسف واسعة للأحياء والمربعات السكنية في مدينة خان يونس بقطاع غزة، مما أسفر عن دمار هائل في البنية التحتية والمباني السكنية، وفقًا لما أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية" في خبر عاجل.

تأتي هذه العمليات في إطار التصعيد العسكري المستمر الذي تشهده غزة منذ 7 أكتوبر 2023، حيث يواصل جيش الاحتلال ارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق المدنيين الفلسطينيين، أسفرت حتى الآن عن سقوط أكثر من 165 ألف شهيد وجريح، غالبيتهم من النساء والأطفال، إلى جانب فقدان ما يزيد على 14 ألف شخص.

وكان جيش الاحتلال قد استأنف عملياته العسكرية في قطاع غزة يوم 18 مارس الماضي، بعد خرقه اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في يناير 2025، وشنت قواته غارات مكثفة استهدفت مناطق متفرقة من القطاع، مما تسبب في دمار واسع وأوضاع إنسانية متفاقمة.