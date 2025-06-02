العالم اليوم - زيلينسكي: مستعدون لاتخاذ التدابير "الضرورية" لتحقيق السلام

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 2 يونيو 2025 01:27 مساءً - قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الاثنين، إن بلاده مستعدة لاتخاذ التدابير "الضرورية" لتحقيق السلام مع روسيا.

وقال زيلينسكي خلال اجتماع مع قادة حلف شمال الأطلسي في ليتوانيا "نحن على استعداد لاتخاذ الخطوات الضرورية من أجل تحقيق السلام"، مشيرا إلى أنّه إذا قوّضت روسيا محادثات اسطنبول ولم تسفر عن نتيجة، ستكون "هناك حاجة ماسة إلى فرض عقوبات جديدة" عليها.

وجاء تصريحات زيلينسكي فيما يلتقي وفدا أوكرانيا وروسيا في تركيا لإجراء محادثات سلام مع مال ضئيلة في تحقيق انفراجة.

وأعربت كييف عن استعدادها لاتخاذ "خطوات كبيرة" نحو السلام خلال الجولة الثانية من المحادثات مع الوفد الروسي في إسطنبول الاثنين، وفق ما قال مصدر في الوفد الأوكراني لوكالة فرانس برس.

وقال المصدر إن "الوفد الأوكراني جاء إلى إسطنبول ببرنامج واضح ورغبة في اتخاذ خطوات كبيرة نحو السلام"، مضيفا أن أوكرانيا تأمل "ألا يكرر" الجانب الروسي الاشتراطات نفسها.

وكان الوفد الأوكراني التقى ممثلين أوروبيين في اسطنبول قبل المباحثات مع موسكو، بحسب ما ذكرت وزارة الخارجية الأوكرانية.

ووفقا للخارجية الأوكرانية، فقد التقى أعضاء الوفد الأوكراني الإثنين في اسطنبول ممثلين لإيطاليا وألمانيا والمملكة المتحدة، قبل المباحثات المقرّرة مع موسكو.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية غورغي تيخيي، عبر إكس، إنّ "النائب الأول لوزير الخارجية سيرغي كيسليتسيا وعضو الوفد الأوكراني أولكسندر بيفز التقيا ممثلي شركاء أوكرانيا الأوروبيين، ألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة"، مضيفا أنّ "الأطراف نسّقت مواقفها قبل اجتماع اليوم" مع الوفد الروسي.

في الأثناء، قالت وسائل إعلام روسية إن الوفد الروسي وصل إلى قصر تشيراغان في إسطنبول استعدادًا لانطلاق المفاوضات.

وأفادت عدة مصادر بأن الجولة الجديدة من المفاوضات المباشرة لتسوية الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، ستنطلق في قصر تشيراغان، ومن المقرر أن تبدأ الساعة 14:00 بتوقيت ابوظبي.